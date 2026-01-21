Pentágono planeja reduzir presença dos EUA na Otan, diz jornal

O Pentágono decidiu reduzir a participação dos Estados Unidos em alguns grupos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A medida é mais um sinal da estratégia do governo do presidente Donald Trump de diminuir a presença militar americana na Europa. As informações são do jornal The Washington Post.

Cerca de 200 militares devem ser afetados pela decisão, que reduz o envolvimento dos EUA nos 30 Centros de Excelência da Otan. Estes centros são responsáveis pelo treinamento das forças da aliança em diversas áreas, incluindo segurança energética e guerra naval, conforme autoridades europeias citadas na reportagem.

O plano do Pentágono não prevê uma retirada imediata, segundo fontes americanas. A estratégia consiste em não repor o pessoal à medida que os contratos expirarem, um processo que pode se estender por anos. As autoridades ressaltaram que a participação dos EUA nesses centros não será completamente encerrada.

Cortes em operações especiais e inteligência

O Washington Post informa que o Pentágono também pretende reduzir sua atuação em organismos da Otan focados em operações especiais e inteligência. Parte dessas funções, entretanto, pode ser transferida para outros pontos dentro da própria aliança, o que reduziria o impacto prático da decisão inicial.

Decisão não ligada à Groenlândia

Autoridades americanas afirmaram ao jornal que a medida foi discutida por meses e não tem relação com as recentes declarações de Trump sobre a Groenlândia. As ameaças do presidente geraram críticas de líderes europeus e de parlamentares americanos, que temem prejuízos à aliança militar.

Procurado pelo veículo, o Pentágono não se manifestou. Em nota, um porta-voz da Otan afirmou que "ajustes na postura e no efetivo das forças americanas não são incomuns" e que a aliança mantém "contato próximo" com Washington sobre a distribuição de tropas.