Ministro do Irã ameaça resposta caso país seja atacado novamente

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, fez a mais direta ameaça aos Estados Unidos. A declaração, publicada no jornal The Wall Street Journal, afirma que o país responderá "com tudo o que tem se for atacado novamente".

Os comentários de Araghchi surgem em meio à navegação de um grupo de porta-aviões dos EUA em direção ao Oriente Médio. O ministro tentou, mais uma vez, culpar os manifestantes armados pela violência, afirmando que "a fase violenta dos distúrbios durou menos de 72 horas".

"Ao contrário da moderação que o Irã mostrou em junho de 2025, nossas poderosas forças armadas não têm escrúpulos em responder com tudo o que temos se formos atacados novamente", escreveu Araghchi. Ele se referiu à guerra de 12 dias lançada por Israel contra o Irã, esclarecendo que sua fala "não é uma ameaça, mas uma realidade" que sente o dever de transmitir, pois "como diplomata e veterano, abomino a guerra."

Advertência de confronto regional

Araghchi adicionou que "um confronto total será certamente feroz e se prolongará muito, muito além dos prazos fantasiosos que Israel e seus aliados tentam vender à Casa Branca".

O ministro iraniano previu que o conflito "envolverá a região mais ampla e terá um impacto nas pessoas comuns de todo o mundo". Fonte: Associated Press.