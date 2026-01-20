Trump assina ordem para que grandes investidores institucionais não comprem casas unifamiliares

Para preservar o estoque de casas para as famílias americanas e aumentar os caminhos para a aquisição de imóveis, o presidente dos EUA, Donald Trump, determinou nesta terça-feira, 20, que grandes investidores institucionais não devem comprar casas unifamiliares que poderiam ser adquiridas por famílias.

A ordem executiva de Trump determina que o procurador-geral e o presidente da Comissão Federal de Comércio devem revisar aquisições substanciais, incluindo séries de aquisições, por grandes investidores de casas unifamiliares em mercados locais de habitação, visando coibir práticas anticompetitivas e priorizar a aplicação das leis antitruste.

Segundo a administração Trump, jovens famílias trabalhadoras não conseguem competir efetivamente por casas iniciais com as empresas de Wall Street.

"Comprar e possuir uma casa há muito tempo é considerado o auge do sonho americano e uma maneira para as famílias investirem e construírem riqueza ao longo da vida. Mas, devido à recente alta inflação e taxas de juros causadas pela administração anterior, esse sonho americano tem se tornado cada vez mais inacessível para muitos de nossos cidadãos, especialmente para os compradores de primeira viagem", disse a Casa Branca em comunicado.