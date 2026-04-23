Pentágono diz que levará meses para limpar minas no Estreito de Ormuz

O Pentágono informou a um grupo de deputados dos Estados Unidos que a limpeza das minas no Estreito de Ormuz provavelmente levará seis meses. A comunicação foi feita nesta terça-feira, dia 21, de acordo com uma pessoa familiarizada com a situação.

Autoridades do Departamento de Defesa prestaram informações sobre a guerra contra o Irã. O encontro ocorreu durante uma sessão confidencial do Comitê de Serviços Armados da Câmara.

A sessão, no entanto, deixou mais perguntas em aberto do que respostas. Os deputados buscaram informações sobre o custo, a estratégia e os objetivos do conflito.

Pautas Discutidas na Câmara

O ataque a um complexo escolar nos primeiros dias da guerra também foi tema da sessão.