Israel interrompeu ataques ao Irã a pedido de Trump e Netanyahu convoca gabinete de segurança
Um alto funcionário israelense disse que, se o Hezbollah atacar cidades israelenses, Israel atacará os subúrbios do sul de Beirute
As forças israelenses interromperam os ataques ao Irã a pedido do presidente dos EUA, Donald Trump, disse um alto funcionário israelense ao Channel 12 de Israel nesta segunda-feira, 8.
O funcionário acrescentou que, se o Hezbollah atacar cidades israelenses, Israel atacará os subúrbios do sul de Beirute.
Com o acirramento das tensões com o Irã e o Hezbollah, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocará seu gabinete de segurança completo nesta segunda às 15h (de Brasília), informou o gabinete de um dos ministros ao The Times of Israel.
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Não houve comentário formal de Netanyahu ou de seu gabinete sobre a troca de hostilidades na noite passada com Teerã.
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