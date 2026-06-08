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Mundo

Israel interrompeu ataques ao Irã a pedido de Trump e Netanyahu convoca gabinete de segurança

Um alto funcionário israelense disse que, se o Hezbollah atacar cidades israelenses, Israel atacará os subúrbios do sul de Beirute

Estadão Conteúdo
fonte

Netanyahu e Trump durante encontro na Casa Branca (Divulgação / Casa Branca)

As forças israelenses interromperam os ataques ao Irã a pedido do presidente dos EUA, Donald Trump, disse um alto funcionário israelense ao Channel 12 de Israel nesta segunda-feira, 8.

O funcionário acrescentou que, se o Hezbollah atacar cidades israelenses, Israel atacará os subúrbios do sul de Beirute.

Com o acirramento das tensões com o Irã e o Hezbollah, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocará seu gabinete de segurança completo nesta segunda às 15h (de Brasília), informou o gabinete de um dos ministros ao The Times of Israel.

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Não houve comentário formal de Netanyahu ou de seu gabinete sobre a troca de hostilidades na noite passada com Teerã.

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Palavras-chave

EUA/IRÃ/GUERRA

CESSAR-FOGO

ROMPIMENTO

Tel Aviv

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Mundo
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