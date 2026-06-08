Irã anuncia suspensão de ataques contra Israel, mas diz que revidará a novos ataques no Líbano

A Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC) suspendeu suas operações militares contra Israel nesta segunda-feira (8). O principal comando operacional do Irã advertiu que voltará a agir caso novos ataques israelenses ocorram no Líbano. Esta medida amplia sua estratégia de dissuasão na região.

Em comunicado, o Quartel-General Central da IRGC Khatam al-Anbiya afirmou que as forças iranianas deram uma "resposta dolorosa" a Israel. As ações foram realizadas após ataques atribuídos ao país no sul do Líbano e em Dahiyeh, nos arredores de Beirute.

A nota indicou que as operações anteriores serviram de "lição" para Israel e seus aliados. "Com base nisso, é anunciada a suspensão das operações das Forças Armadas", declarou o comando militar iraniano.

Irã define novas linhas vermelhas

Apesar da interrupção anunciada, o comunicado advertiu que o Irã reagirá com medidas "muito mais severas e devastadoras" caso as hostilidades continuem. A IRGC reforçou que qualquer ataque ao Líbano, seja em Beirute ou no sul do país, pode desencadear uma resposta direta da República Islâmica.

Esta posição representa uma ampliação das linhas vermelhas declaradas por Teerã. O governo iraniano passará a vincular sua reação militar não apenas a ataques contra seu território, mas também a ações israelenses em território libanês, conforme pontuou a Guarda Revolucionária.