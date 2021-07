Peixinhos dourados soltos em lagos se tornam um problema gigante

Alguém, achando que estava fazendo uma boa ação, jogou peixinhos dourados em um lago de Minnesota (EUA). O problema é que os bichinhos acharam um ambiente altamente favorável e se tornaram peixões, comprometendo a qualidade da água do lugar devido ao comportamento invasivo do animal. As informações foram divulgadas pelo Newsweek.

As autoridades em Minnesota alertaram as pessoas para não descartar peixes dourados indesejados em lagos ou lagoas. Para mostrar o tamanho do problema, compartilharam imagens do bichos.

A cidade de Burnsville, localizada ao sul de Minneapolis, postou fotos online de enormes peixes dourados encontrados no lago Keller, enquanto alertava sobre os perigos para o meio ambiente causados ​​pela liberação desses peixes nas águas locais.

"Por favor, não solte o seu peixinho dourado de estimação em lagoas e lagos! Eles crescem maiores do que você pensa e contribuem para a má qualidade da água ao limpar os sedimentos do fundo e arrancar as plantas", tuitou o relato da cidade de Burnsville em 9 de julho.

Desde então, a postagem foi retuitada mais de 5.200 vezes.

Em outra postagem no Facebook, a prefeitura explicou que recentemente fez uma parceria com a vizinha Apple Valley e Carp Solution para conduzir uma pesquisa no Lago Keller para avaliar as populações de "peixes dourados invasores" e outros peixes.

Invasores

A prefeitura observou que houve um grande número de peixes dourados relatado no lago nos últimos anos, conforme as pessoas decidem soltá-los na natureza depois de pegá-los como animais de estimação. E depois enjoar deles ou achar que estão dando trabalho.

As autoridades em Burnsville imploraram às pessoas que encontrassem outras maneiras de se livrar de seus peixinhos dourados, observando que eles podem contribuir para a má qualidade da água dos lagos com grandes populações.

“Em vez de soltar seu peixinho dourado de estimação em um lago ou lagoa local, considere outras opções para encontrar uma nova casa para eles, como pedir a um amigo responsável ou vizinho que cuide dele”, escreveu a cidade de Burnsville no Facebook.

Embora pequenos e inofensivos quando vendidos como animais de estimação, os peixes dourados causam grandes problemas quando são soltos em água doce, como lagos e lagoas.

Estrago

O Departamento de Recursos Naturais de Minnesota (DNR) lista o peixinho dourado como uma espécie invasora regulamentada, que embora seja legalizado possuir, vender e transportar, não deve ser introduzida em um "estado de vida livre", como águas públicas.

No início deste ano, o DNR usou peixes dourados como um exemplo do que pode ocorrer quando as pessoas colocam peixes indevidamente em águas públicas.

Por fazerem parte da família dos minnow, os peixes dourados podem abrir caminho através das lagoas de águas pluviais da cidade e entrar em lagos e riachos rio abaixo. O fato de que eles podem se reproduzir rapidamente, aumentando a quantidade de plantas sendo arrancadas e o fundo dos lagos sendo perturbado, significa que uma ação drástica é necessária para removê-los do abastecimento de água.