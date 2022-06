Passageira tetraplégica é esquecida dentro do avião por falta de cadeira de rodas acessível

Uma passageira tetraplégica causou indignação ao ser esquecida durante uma hora e meia no desembarque de um avião, por não ter uma cadeira de rodas adequada para transportá-la no aeroporto de Gatwick, em Londres, no sábado (4).

VEJA MAIS

Três meses antes de viajar, Victoria Brignell solicitou o serviço, mas quando voltou pela companhia British Airways, teve seus direitos como pessoa deficiente desrespeitados. Paralisada do pescoço para baixo, a jovem não pode usar os braços e nem as pernas e precisa de ajuda para se locomover.

"Para sair de um avião, preciso de duas pessoas para me levantarem do assento e me colocarem em uma cadeira de corredor, que é especialmente projetada para me empurrar pelo corredor para fora do avião e me colocar na minha cadeira de rodas, que fica esperando do lado de fora”, explicou em entrevista ao DailyMail.

Mas, a moça ainda passou pelo transtorno de esperar mais de uma hora e meia pelo serviço. Revoltada, uma amiga de Victória, Sonia Sodha, utilizou as redes sociais para divulgar o transtorno vivenciado: "Oi @Gatwick_Airport, minha amiga com deficiência, Victoria, foi deixada esperando em um avião que pousou há mais de uma hora. Isso é realmente inaceitável".

A equipe da companhia aérea se solidarizou com a jovem e decidiu ajudá-la. Com isso, Victória conseguiu sair da aeronave e prestou uma queixa oficial contra o aeroporto.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)