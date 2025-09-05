Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a 'mais profunda e sombria' China, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a criticar o encontro dos líderes da Rússia, da Índia e da China na última semana, em Pequim. Em postagem na Truth Social, o republicano publicou uma imagem do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e dos presidentes Vladimir Putin e Xi Jinping andando lado a lado.

"Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a mais profunda, e sombria, China. Que eles tenham um futuro longo e próspero juntos!", escreveu.

Trump parece se referir a reaproximação de Modi com os outros dois líderes durante a cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX), após tentativas frustradas de alcançar um acordo comercial. No entanto, os três países já mantêm relações político-econômicas mais próximas desde a fundação do Brics, em 2006.