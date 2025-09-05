Capa Jornal Amazônia
Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a 'mais profunda e sombria' China, diz Trump

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a criticar o encontro dos líderes da Rússia, da Índia e da China na última semana, em Pequim. Em postagem na Truth Social, o republicano publicou uma imagem do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e dos presidentes Vladimir Putin e Xi Jinping andando lado a lado.

"Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a mais profunda, e sombria, China. Que eles tenham um futuro longo e próspero juntos!", escreveu.

Trump parece se referir a reaproximação de Modi com os outros dois líderes durante a cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX), após tentativas frustradas de alcançar um acordo comercial. No entanto, os três países já mantêm relações político-econômicas mais próximas desde a fundação do Brics, em 2006.

Palavras-chave

CHINA

OCX

ÍNDIA

RÚSSIA

TRUMP
'Instinto Animal'

Homem é perseguido e atacado por peru após sair de casa para trabalhar

O episódio aconteceu em um estacionamento de Nova York, nos EUA

05.09.25 10h07

05.09.25 9h03

Putin diz que tropas estrangeiras na Ucrânia seriam 'alvos legítimos' antes de acordo de paz

05.09.25 8h18

MUNDO

Irlanda intensifica deportações e envia 42 brasileiros de volta ao país; 15 cumpriam pena de prisão

Governo afirma que medida ajuda a liberar espaço nas prisões superlotadas; mais de 2.700 ordens de retirada foram emitidas em 2025

04.09.25 21h37

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Quem é o milionário acusado de roubar boné de criança durante torneio de tênis US Open?

CEO polonês justificou roubo de boné em jogo e disse que "a vida é assim"

01.09.25 9h24

INTERNACIONAL

Maduro aparece de farda e se diz pronto para se defender dos EUA

Navios de guerra dos EUA começaram a chegar próximo da costa venezuelana

30.08.25 7h58

