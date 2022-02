Paraense chega à fronteira com a Romênia para fugir de invasão na Ucrânia

A paraense Cristiane Nedashkovskaya conseguiu, na noite deste sábado, 26, chegar à fronteira da Ucrânia com a Romênia, para fugir dos ataques russos ao país. O comunicado foi feito no Instagram do goiano Gabriel Costa, que também buscava fugir da guerra, junto com a brasileira.

“Família e amigos, o Gabriel e a @cris_nedashkovskaya chegaram na fronteira. Ainda não conseguiram atravessar, mas já estão praticamente seguros”, diz a publicação.

VEJA MAIS:

O comunicado acrescenta, ainda, que Gabriel e Cris estão sem sinal de internet. E, assim que estiverem conectados, darão mais detalhes de como têm sido esses dias.