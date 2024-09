Pará anuncia nova área de preservação ambiental no Festival Global Citizen 2024

Na tarde deste sábado (28), o governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, anunciou a criação de uma nova área de preservação ambiental no Pará. O anúncio foi em Nova York, durante o Festival Global Citizen Festival 2024, e tem relação com a promessa feita na edição passada do festival.

Em 2023, Helder Barbalho, assumiu o compromisso público de ampliar as áreas protegidas no Estado em 1 milhão de hectares, ampliando a proteção de terras indígenas, territórios quilombolas e reservas extrativistas até a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Cop 30), que acontecerá em novembro de 2025 na capital paraense.

Já no palco do Global Citizen ele afirmou que, da promessa feita em 2023, meio milhão já estão protegidas e outros 200 mil hectares de terras serão restauradas e devolvidas aos indígenas. O evento musical tem um viés social, tratando de pautas como justiça social e climática. No seu discurso, o chefe do executivo destacou “ações urgentes” na agenda climática e ambiental do estado, em especial, quanto à preservação de áreas de proteção ambiental e indígenas.

“Esse é o nosso momento de exigir compromisso dos líderes globais, pela natureza, pelo clima e pela Amazônia, mas liderança começa com ações”, afirma.

Ele lembrou que daqui a um ano o mundo estará no Pará para debater sobre assuntos dentro desta temática na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Entre as suas ações para esta agenda ele promete a criação de 1 milhão de hectares de novas áreas de proteção ambiental, além de ações voltadas às comunidades tradicionais em 200 mil hectares de terras indígenas.