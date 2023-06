Papa Francisco recebe alta após 9 dias internado: 'Eu ainda estou vivo'

Internado desde o dia 7 de junho para uma cirurgia no intestino com anestesia geral, Papa Francisco recebeu alta do hospital Gemelli, em Roma, na manhã desta sexta-feira (16). De acordo com o Vaticano, ao deixar o local, ele lembrou das vítimas do naufrágio no mar Egeu, na Grécia, ocorrido na última quarta-feira (14). "Eu sofro pelos migrantes", comentou.

Sorridente, o pontífice foi recebido por uma pequena multidão que o aplaudiu e o cumprimentou calorosamente ao sair do hospital. "Eu ainda estou vivo", brincou, repetindo a frase dita quando recebeu alta na última vez que esteve internado, em abril desse ano.

Dirigindo-se aos jornalistas enquanto com sua cadeira de rodas atravessou as duas alas de repórteres e pacientes, declarou: "Obrigado pelo serviço de vocês, muito obrigado".

Paradas a caminho do Vaticano

Após deixar o Hospital Gemelli, e antes de retornar ao Vaticano, Francisco passou pela Basílica de Santa Maria Maior para rezar diante do ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. Ao chegar de carro em frente à Basílica romana, desceu sozinho e sentou-se em sua cadeira de rodas. Antes de entrar na Basílica cumprimentou os turistas que estavam em frente à Santa Maria Maior.

Ele também fez uma breve visita particular às freiras do Instituto Maria Santissima Bambina, e, do lado de fora da entrada Perugino, cumprimentou a polícia e agradeceu pelo serviço prestado.

Próximos compromissos

O Vaticano informou que o Papa irá rezar o Angelus deste domingo e as audiências dos próximos dias estão confirmados, com exceção a audiência geral de quarta-feira, 21 de junho, que foi cancelada para salvaguardar a recuperação pós-operatória do Santo Padre.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também anunciou na última terça-feira (13) que terá um encontro com o papa Francisco, na Itália, na próxima semana. A última vez que eles se encontraram foi em fevereiro de 2020

Saúde

Papa Francisco foi submetido no dia 7 de junho a uma cirurgia para reparar uma laparocele - hérnia que às vezes se forma sobre uma cicatriz geralmente resultante de uma cirurgia anterior. O procedimento durou três horas e terminou "sem complicações".

O líder da Igreja Católica já enfrentou outros problemas de saúde recentes que levaram a sua internação. No final de março, ele precisou tratar uma infecção respiratória e acabou ficando no hospital por alguns dias. Em julho de 2021, foi operado de diverticulite.