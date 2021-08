Pânico: Entenda os ataques do Talibã e porque tanta angústia para fugir do Afeganistão

No início desta segunda-feira (16), as redes sociais foram bombardeadas com registros angustiantes, que mostram uma multidão de pessoas aflitas tentando se pendurar em uma aeronave, no aeroporto do Afeganistão. Elas tentam deixar o país para fugir do regime militar do Talibã que tem causado tensão no território asiático.

Mas, pouco entende-se a situação conflituosa do país após o grupo terrorista fundamentalistas islâmico assumir capital do Afeganistão. Por isso, separamos as informações essenciais que vão te fazer entender como a solidificação do poder exercida pelo Talibã pode influenciar negativamente os rumos no centro da Ásia. Com as informações da CNN Brasil, entenda como originou o conflito e as suas consequências:

Muitos militares ficaram mais de 20 anos no país para impedir ações extremistas do Talibã, ajudando no fortalecimento das instituições políticas locais. Mas, a retirada das tropas dos Estados Unidos, no último dia 6 de julho deste ano abriu caminho para que o grupo fundamentalistas islâmico derotssem as forças afegãs;

No domingo (15), toda a população foi surpreendida quando o ex-presidente Ashraf Ghani fugiu do país e o palácio presidencial em Cabul agora foi entregue ao Talibã. Apresentando menor resistência por parte das autoridades;

Após 31 anos, agora o país enfrenta o retorno do grupo terrorista ao poder, o que pode significar a exclusão de quaisquer liberdade civil, principalmente entre as meninas e mulheres. Agora elas serão forçadas a usar burcas;

Os militares também poderão espancar, sem punições, aquela do sexo feminino que derespeitar as regras. Além de restringiram a educação para meninas com mais de 10 anos. Abrir espaço para execuções públicas, como também apedrejado quando mulheres cometerem adultério;

Mas, o que ainda preocupa autoridades estadunidenses é o fato de que antigos grupos, como a Al-Qaeda, poderão se estruturar no Afeganistão. Resultando, em uma crescente ameçaa ao terrorismo, justamente perto do 20º aniversário do 11 de setembro de 2001, ao World Trade Center, em Nova York.

Ainda nesta segunda-feira (16), o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) irá se reunir para tomar medidas de segurança aos afegãos.