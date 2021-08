Desespero em aeroporto do Afeganistão: vídeos mostram pessoas caindo de avião em movimento

Afegãos e estrangeiros estão tentando sair de Cabul a todo custo e têm tomado medidas desesperadoras para deixar o país agora tomada pelos Talibãs. Imagens compartilhadas pelo jornalista Morteza Kazemian mostram uma multidão correndo na pista do Aeroporto Internacional de Cabul, tentando se pendurar em uma aeronave em movimento. Outro vídeo, mostra pessoas caindo do avião, que já se encontra no ar. Três moradores teriam morrido após se esconderem na roda e na asa de um avião e caírem em telhados da cidade. As informações são da Folha de São Paulo.

A agência de notícias Reuters informou que testemunhas relataram que cinco pessoas foram mortas no aeroporto. O jornal americano The Wall Street Journal afirma que três foram mortas a tiros.

Segundo um agente americano, o exército atirou para cima para tentar parar as pessoas que forçavam a entrada na área de decolagem da aeronave americana, que partia da capital afegã com funcionários da embaixada. Outro vídeo divulgado em rede social mostra três corpos caídos na entrada do aeroporto.

Pessoas tentam deixar o país desde que o Talibã concretizou a ofensiva militar e tomou o poder de fato do Afeganistão, em meio à retirada de tropas militares ocidentais após 20 anos de guerra. Da última vez que o grupo fundamentalista esteve no poder, entre 1996 e 2001, ficou conhecido pela violência e pelo desrespeito aos direitos humanos.

Além do corpo diplomático de países ocidentais, que está sendo evacuado, famílias inteiras foram ao Aeroporto Internacional Hamid Karzai na tentativa de encontrar uma rota de fuga.

Embaixadas da Alemanha, França e Holanda também começaram a operar a partir do aeroporto. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou que o foco imediato do país é a operação de evacuação. "Estamos vivendo tempos difíceis. Agora devemos focar na missão de resgate", disse. Segundo ela, 10 mil pessoas serão retiradas, sendo 2.500 afegãos que trabalharam para a Alemanha, além de ativistas de direitos humanos, advogados e outras pessoas que podem estar em risco.

Nesta segunda (16), o governo americano afirmou que a prioridade maior é garantir a segurança do aeroporto, que virou sede temporária da embaixada do país. Um funcionário da Otan informou que todos os voos comerciais foram suspensos e apenas aeronaves militares foram autorizadas a operar.

Outro movimento na cidade foi uma corrida aos bancos. O site de notícias Al Jazeera disse que centenas de moradores formaram filas nos caixas eletrônicos para sacar dinheiro de suas contas, na tentativa de esvaziar as economias para deixar o país.