Pamela Anderson diz que melhor noite de sexo foi com homem de 80 anos: 'Me deixou sem fôlego'

O livro de de memórias de Pamela Anderson lançado nesta nesta terça-feira (31) traz revelações bombásticas, segundo a imprensa internacional. Umas delas é que, de acordo com a atriz, a melhor noite de sexo de sua vida foi com um homem de 80 anos de idade. As informações são do portal Quem.

A artista que que ficou conhecida especialmente por estrelar a série SOS Malibu nos anos 90, conta na biografia que o leve toque dele em seu corpo a deixou “sem fôlego”, e a sensação de ser conduzida por um “homem de verdade” foi “algo que nunca havia sentido”. Pamela revelou ainda que a situação aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, quando ela tinha apenas 20 anos de idade. “Foi uma das experiências mais sensuais que já tive. Isso me mudou, e eu nunca esqueci isso".

A atriz garantiu que escreveu linha por linha da obra, "sem ghost writers ou colaboradores". Pamela inclusive revelou que chegou a ganhar 11 quilos enquanto produzia a autobiografia.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).