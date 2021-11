Pai pinga supercola no olho do filho de 9 anos

Um pai acidentalmente pingou supercola em vez de colírio em um dos olhos do filho de 9 anos. Ele teve que ficar com a pálpebra cerrada por quatro dias após. As informações são do Daily Mail.

O Pai, Kevin Day, pegou um tubo que ele acreditava ser o medicamento na casa da família em Thirsk, North Yorkshire, na Inglaterra, em fevereiro (mas a história foi cantada nesta semana em um programa de tevê), e jogou um pouco do líquido no olho esquerdo do filho Rupert, que se queixava de coceira.

O menino deu um grito e o pai então percebeu que era supercola. Ele foi tomado por um “medo enorme de que eu tivesse cegado meu filho e arruinado a vida dele”.

O pai ligou para a emergência e as operadoras orientaram-lhe para continuar lavando os olhos do menino até a chegada dos paramédicos.

Eles lavaram o olho de Rupert e administraram analgésicos antes que a ambulância terrestre chegasse e o levasse ao Hospital Harrogate para tratamento posterior.

Rupert passou algumas horas no hospital, mas não conseguiu abrir o olho por quatro tensos dias, e ficou preocupado se teria dano permanente.

Felizmente, nenhuma cola danificou o olho e a visão está completamente recuperada.