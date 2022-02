Pai bloqueia Wi-Fi dos filhos e derruba internet de município inteiro; entenda

A tentativa, um tanto desesperadora de um pai, de impedir que os filhos acessassem a internet, durante a madrugada, afetou os moradores de dois municípios da França. Isso porque o homem, de identidade não revelada, cortou o sinal da região de 4G por dias consecutivos entre meia-noite e três da manhã.

VEJA MAIS

O trabalho para descobrir o motivo de os franceses estarem sem conexão de internet chamou a atenção até da ANFR - o órgão público responsável pela gestão do espectro de radiofrequência do país-, e resultou em uma verdadeira operação detetive. Usando um localizador, o técnico chegou até a residência do primeiro homem, que confessou ter derrubado o sinal com um roteador justamente para impedir que os filhos ficassem até altas horas da noite mexendo no celular.

Mas, o que o suposto pai não esperava era que o equipamento iria impedir que os moradores ficassem online. Além de ter descoberto uma lei da França, que não permite o uso de bloqueadores de sinais. Como consequência, o aparelho foi apreendido e o homem terá que enfrentar problemas judiciais.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)