Padre conquista web ao dançar hit dos anos 80 em casamento

O padre italiano Don Bruno Maggioni, conhecido pela forma animada de celebrar suas missas, conquistou a web ao performar um clássico dos anos 80 em uma cerimônia de casamento. Ao som de “Mamma María”, de Richhi e Poveri, o sacerdote cantou e dançou ao lado dos noivos e divertiu os convidados.

Nas imagens, Don Bruno aparece bastante empolgado com a canção e aproveita para convidar os noivos e os familiares para acompanhá-lo na coreografia. A desenvoltura do sacerdote viralizou e o vídeo já alcançou mais de 6 milhões de visualizações, além de vários comentários elogiando a forma leve e bem humorada com que conduz o seu trabalho.

“Assim que todos os padres tinham que ser”, disse um internauta. “Nunca vi um casamento tão lindo e animado”, elogiou outro.