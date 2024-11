VÍDEO: Mãe fica surpresa ao descobrir que terá gêmeos e reação viraliza

Patricia Luisa, de Patos de Minas (MG), se desesperou ao descobrir que será mãe de gêmeos quando foi realizar um exame de ultrassom, justamente para descartar a possibilidade de estar grávida. Apesar de sua mãe ter uma irmã gêmea, ela não contava com essa possibilidade. Assista:

Como Patricia foi realizar o exame para confirmar que não estava grávida, ela, sem acreditar, falava: "Isso é sério?", enquanto o ultrassom era realizada pelo médico Leonardo de Aguiar Santos, que, diante do susto de Patricia, falou: "É sério, sim! A gente aqui não brinca com isso!", afirmou o especialista.

No perfil do TikTok de Patricia, internautas brincaram com a surpresa da mãe. "Sua MÃE é gêmea, você realmente não pensou na possibilidade?", escreveu uma. "'Não moço por favor' como se ele pudesse tirar um deixar só o outro", brincou outra. "Eu vendo isso e minha mãe sendo gêmea e a mãe do meu marido sendo gêmea 🤡", escreveu uma terceira.

(Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)