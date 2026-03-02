Oriente Médio: guerra avança e inclui grupos apoiados pelo Irã, que descarta diálogo com os EUA

O Irã e milícias apoiadas pelo regime dispararam mísseis contra Israel e países árabes aliados dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 2.

Em meio à troca de fogo, o principal oficial de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, declarou que "não negociará com os Estados Unidos".

No Iraque, uma milícia pró-Irã reivindicou um ataque de drone contra tropas americanas no Aeroporto de Bagdá. O Chipre, por sua vez, confirmou que um drone atingiu uma base do Reino Unido.

Hezbollah Ataca Israel e Provoca Retaliação

No Líbano, o Hezbollah disse ter disparado mísseis em direção a Israel, no primeiro ataque reivindicado pelo grupo em mais de um ano.

Não houve relatos de feridos ou danos. Israel disse ter interceptado um projétil, enquanto vários outros caíram em áreas abertas.

Israel retaliou com ataques a Beirute e outras regiões do Líbano.

Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.