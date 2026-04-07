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ONU rejeita uso da força para reabrir o Estreito de Ormuz após veto de Rússia e China

Proposta foi votada nesta terça-feira, no Conselho de Segurança da ONU

AFP
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Projeto de resolução votado nesta terça foi elaborado pelo Bahrein e tinha apoio de países do Golfo e dos Estados Unidos (Reprodução / Google Maps)

A Rússia e a China utilizaram seu direito de veto no Conselho de Segurança da ONU e derrubaram, nesta terça-feira (7), uma resolução que exigia o desbloqueio do Estreito de Ormuz e promovia a escolta de navios.

O projeto de resolução, elaborado pelo Bahrein e apoiado pelos países do Golfo e pelos Estados Unidos, obteve 11 votos a favor, dois contra e duas abstenções.

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A votação ocorreu horas antes de expirar o ultimato do presidente americano, Donald Trump, que ameaçou destruir o Irã “por completo” na noite de terça‑feira caso Teerã não reabrisse o Estreito de Ormuz, vital para o abastecimento mundial de petróleo.

O Bahrein, membro não permanente do Conselho, apresentou há duas semanas uma proposta de texto que teria concedido um claro mandato da ONU a qualquer Estado ou coalizão de Estados que quisesse utilizar a força para liberar essa via marítima.

Mas, diante das objeções de vários membros permanentes, o texto foi sendo gradualmente modificado e a votação, inicialmente prevista para a última sexta‑feira, foi adiada várias vezes diante do risco de vetos russo e chinês, que realmente se concretizou nesta terça‑feira.

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