Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Em meio à guerra, chefe do Judiciário iraniano pede 'aceleração' das sentenças de morte

Ativistas têm alertado para um aumento nas execuções de supostos presos políticos

AFP
fonte

Além das sentenças de morte, o chefe do Judiciário do Irã pediu para acelerar as ordens de confisco de bens (Foto: sina drakhshani / Unsplash)

O chefe do Judiciário do Irã pediu, nesta terça-feira (7), que os tribunais acelerem as sentenças relacionadas à guerra contra os Estados Unidos e Israel, incluindo a pena de morte, enquanto ativistas alertaram para um aumento nas execuções de supostos presos políticos.

Desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, o Irã executou sete pessoas em conexão com os protestos de janeiro: seis por pertencerem ao movimento de oposição proibido MEK (People's Mujahedin of Iran)e um cidadão iraniano-sueco acusado de espionagem para Israel.

Veja mais

image Casa Branca desmente que considere usar armas nucleares no Irã
Resposta foi dada após declarações do vice-presidente americano, JD Vance

image Líder supremo do Irã está 'inconsciente e recebendo tratamento em Qom', diz jornal
Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que está negociando com funcionários iranianos e não com o líder supremo

Grupos de defesa dos direitos humanos alertaram que dezenas de outras pessoas podem ser executadas devido aos protestos de janeiro ou como suspeitas de auxiliar o inimigo durante o conflito atual.

"É necessário acelerar a emissão de sentenças de morte e ordens de confisco de bens", disse Gholam Hossein Mohseni Ejei a funcionários do Judiciário em uma reunião transmitida pela televisão.

Usar as leis de combate à espionagem existentes "é necessário para continuar emitindo sentenças judiciais contra elementos e agentes do agressor inimigo com mais rapidez", insistiu.

A ganhadora do Nobel da Paz, Shirin Ebadi, que vive exilada, afirmou no Telegram que, em vez de defender os iranianos da ameaça representada pelo presidente americano, Donald Trump, a República Islâmica está acelerando "execuções, repressão e confisco de propriedades da oposição".

Entre os executados pelos protestos de janeiro estavam dois adolescentes presos durante a repressão das autoridades, que deixou milhares de mortos, segundo organizações de direitos humanos, que denunciaram os julgamentos como "extremamente injustos".

"Em meio à guerra atual, executar presos políticos e manifestantes por meio de julgamentos apressados e obscuros é visto como uma tentativa de incitar o medo e manter o controle sobre a sociedade", declarou a Abdorrahman Boroumand Center, organização de direitos humanos com sede nos Estados Unidos.

Organizações como essa acusam as autoridades iranianas de usar tortura para obter confissões falsas de detidos, que são então transmitidas pela televisão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

guerra irã eua israel
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

SOBERANIA

Irã suspende negociações com EUA e descarta participar de cessar-fogo, diz jornal

Nesta terça-feira, 7, o presidente dos EUA, Donald Trump, publicou uma ameaça ao Irã afirmando que "uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser ressuscitada".

07.04.26 14h02

tribunais

Em meio à guerra, chefe do Judiciário iraniano pede 'aceleração' das sentenças de morte

Ativistas têm alertado para um aumento nas execuções de supostos presos políticos

07.04.26 13h42

guerra no oriente médio

Catar diz que consequências da guerra contra Irã estão prestes a se tornar 'incontroláveis'

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar afirmou que o país instado todas as partes a encontrar uma solução antes que situação saia do controle

07.04.26 13h23

conflito no oriente médio

Casa Branca desmente que considere usar armas nucleares no Irã

Resposta foi dada após declarações do vice-presidente americano, JD Vance

07.04.26 13h11

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Mundo

Ex-toureiro morre após ataque de touro em arena na Espanha neste sábado (4)

Ricardo Ortiz teve carreira como toureiro antes de se aposentar. Ele era de uma família tradicional no meio taurino.

04.04.26 16h03

GUERRA

Irã diz que futuro do Estreito de Ormuz após guerra será decidido em parceria com Omã

O ministro acrescentou que o Irã está preparado para prolongar o confronto pelo tempo necessário.

01.04.26 13h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda