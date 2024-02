ONU: Mulheres e crianças palestinas são alvos de execuções e estupros em Gaza

Há relatos “alarmantes” e “credíveis” de “mulheres e crianças palestinas executadas arbitrariamente” em Gaza, frequentemente “com membros da família, incluindo os seus filhos”, “algumas seguravam nas mãos peças de tecido branco” quando foram mortas “pelo Exército israelita ou por forças afiliadas”, é o que denunciaram nesta segunda-feira (19) sete peritos independentes nomeados pelo Conselho dos Direitos Humanos da ONU.

VEJA MAIS

Os especialistas do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos (ACNUDH) solicitaram uma investigação independente e expressaram preocupação com as "alegações confiáveis de graves violações dos direitos humanos", incluindo violência sexual, supostamente perpetrada por israelenses contra palestinos na Faixa de Gaza e na Cisjordânia.

Sete especialistas independentes, nomeados pelo escritório de Direitos Humanos da ONU, mas que não representam a organização, se pronunciaram: Reem Alsalem, Francesca Albanese, Dorothy Estrada Tanck, Claudia Flores, Ivana Krstić, Haina Lu e Laura Nyirinkindi.

As especialistas mencionaram relatos de mulheres e meninas que foram "executadas arbitrariamente em Gaza, às vezes com membros de suas famílias, incluindo seus filhos". Elas também expressaram choque com relatos de ataques deliberados e assassinatos extrajudiciais de mulheres e crianças palestinas em locais onde buscavam refúgio ou enquanto fugiam, afirmando que algumas seguravam pedaços de pano branco quando foram mortas pelo Exército israelense ou forças afiliadas.

Além disso, manifestaram "séria preocupação" com a "detenção arbitrária de centenas de mulheres e meninas palestinas", especialmente defensoras dos direitos humanos, jornalistas e trabalhadoras humanitárias, desde o ataque terrorista do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro.

As especialistas também expressaram preocupação com relatos de "várias formas de agressão sexual", incluindo estupro de pelo menos duas detentas, enquanto outras foram "despidas e revistadas por oficiais do exército israelense".

Elas pediram uma "investigação independente, imparcial, rápida, completa e eficaz" sobre essas alegações e pediram que Israel coopere. As autoridades israelenses rejeitaram as alegações, chamando-as de "desprezíveis e sem fundamento", e acusaram as especialistas de serem motivadas por ódio a Israel.