ONU inicia vacinação contra poliomielite em crianças de Gaza

A ONU iniciou uma campanha de vacinação contra a poliomielite voltada para crianças na Faixa de Gaza, em resposta ao aumento dos riscos de surtos da doença na região. A iniciativa faz parte de um esforço coordenado entre agências da ONU, autoridades de saúde locais e organizações humanitárias, com o objetivo de proteger as crianças contra uma doença que pode causar paralisia e até a morte.

A campanha se tornou urgente devido às dificuldades enfrentadas pelas famílias em Gaza, onde os serviços de saúde são precários e frequentemente interrompidos por conflitos. A poliomielite, que havia sido eliminada de grande parte do mundo, ainda representa uma ameaça em regiões de baixa cobertura vacinal, como Gaza, onde a situação se agravou com a falta de acesso a serviços básicos e medicamentos.

Desafios no terreno

Além das barreiras físicas e de segurança que complicam a logística da vacinação, as equipes de saúde enfrentam o desafio de convencer as famílias a vacinarem seus filhos, em meio a um cenário de desinformação e desconfiança. A ONU tem enfatizado a importância da vacinação para prevenir o retorno de surtos e proteger a próxima geração.

Parceria e apoio internacional

A vacinação está sendo realizada em coordenação com parceiros internacionais, que fornecem recursos e apoio técnico para garantir a execução da campanha em condições difíceis. Organizações como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) estão entre os principais envolvidos na iniciativa.

Impacto esperado

A campanha visa alcançar todas as crianças menores de cinco anos em Gaza, num esforço para garantir que a poliomielite permaneça sob controle na região. A vacinação é uma medida preventiva crucial que pode evitar a disseminação do vírus e proteger as crianças de uma condição debilitante e irreversível.