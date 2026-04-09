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Mundo

ONU condena ataques de Israel contra o Líbano após acordo de trégua

Ataques lançados por Israel contra o Líbano que mataram mais de 180 pessoas

Estadão Conteúdo
fonte

António Guterres, secretário-geral da ONU (Alan Santos / PR)

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, condenou os ataques lançados por Israel contra o Líbano que mataram mais de 180 pessoas na quarta-feira, 8, um dia após o anúncio da trégua entre os Estados Unidos e o Irã.

Em comunicado, Guterres lamentou "a perda de vidas civis" e disse estar "profundamente alarmado com o impacto crescente" da ofensiva sobre a população libanesa. O chefe da ONU afirmou ainda que os ataques representam "um grave risco para o cessar-fogo e os esforços para uma paz duradoura e abrangente na região" e pediu o fim imediato das hostilidades.

*Com informações de Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

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