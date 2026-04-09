Apenas quatro navios passaram pelo Estreito de Ormuz na quarta-feira, mostram dados

Apenas quatro embarcações com rastreadores ligados passaram pelo Estreito de Ormuz na quarta-feira, dia 8, no primeiro dia do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã.

Os dados são da plataforma de análises Kpler e referem-se ao tráfego de navios monitorados na região.

O levantamento da Kpler, no entanto, não inclui a chamada 'frota escura', composta por navios que operam com os rastreadores desligados.

Frota escura transporta petróleo iraniano

Muitos desses navios da frota escura são utilizados para transportar petróleo do Irã, que está sob sanções internacionais.

A informação tem como fonte a agência Associated Press.