O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

ONU: Abbas diz que Hamas não representa interesses do povo da Palestina e faz críticas a Israel

Estadão Conteúdo

O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou nesta quinta-feira, 25, em discurso por vídeo na Assembleia Geral da ONU que o Hamas "não representa interesses e ideias do povo palestino" e não terá espaço no governo palestino. Abbas, que foi impedido de viajar a Nova York após veto dos Estados Unidos, disse que o grupo terá de "entregar suas armas e equipamentos militares ao governo da Palestina". Ele também condenou a ação do Hamas contra civis israelenses em outubro de 2023.

Ao mesmo tempo, Abbas responsabilizou Israel pela crise humanitária em Gaza, afirmando que os palestinos enfrentam "genocídio e fome por conta da ocupação ilegal" e que o país vizinho "provoca fome e falta de acesso a recursos humanitários na Faixa de Gaza". Para o líder palestino, Israel "comete crimes contra a humanidade diariamente" e ataca civis desarmados e vilas residenciais.

O presidente rejeitou a ideia de uma "grande Israel" defendida pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que incluiria a ocupação permanente de Gaza e da Cisjordânia. Disse ainda que a Palestina seguirá "a luta pacífica" em busca do reconhecimento pleno como Estado soberano e do fim dos ataques israelenses.

Palavras-chave

ONU/ASSEMBLEIA

Mahmoud Abbas
Mundo
