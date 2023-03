OMS investiga nova linhagem do coronavírus após onda de casos na Índia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) investiga uma nova linhagem do coronavírus que pode estar por trás da nova onda de casos de covid-19 na Índia. A diretora técnica da OMS, Maria Van Kerkhove, afirmou, durante coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (29), que a variante XBB.1.16 está em circulação há alguns meses.

Até então, cerca de 800 sequências do vírus já foram registradas em 22 países, sendo a maioria das amostras da Índia.

Dados de sequenciamento genético mostram que a nova linhagem do coronavírus tem um perfil semelhante à XBB.1.5. Ela traz uma mutação adicional na proteína spike, região associada à capacidade do vírus de entrar nas células humanas para se reproduzir.

Com a alteração, a transmissibilidade do vírus aumentou, como apontam estudos laboratoriais iniciais. Não se sabe, entretanto, se a nova versão do vírus é capaz de causar manifestações mais graves da Covid.

“Estamos monitorando porque a variante tem mudanças potenciais que precisamos ficar de olho no momento”, afirma Van Kerkhove.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)