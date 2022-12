Oito adolescentes são acusadas de matar homem em situação de rua a facadas

A polícia de Toronto, no Canadá, investiga oito garotas adolescentes, entre 13 e 16 anos, acusadas de assassinar um homem, de 59 anos, em situação de rua. O caso aconteceu no último sábado, no centro da cidade, em uma região com hotéis e condomínios de luxo.

Segundo informações do Extra, as autoridades afirmaram que as adolescentes se conheceram pela internet antes de saírem e cometerem o crime. O detetive sargento Terry Browne alegou que a vítima, que não teve a identidade revelada, havia procurado um sistema de abrigo recentemente, e foi encontrada ferida por pedestres momentos depois do assassinato. O rapaz foi levado para o hospital ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. A polícia acredita que as jovens esfaquearam o homem após uma briga.

Para o canal CBC, uma testemunha revelou que estava fumando um cigarro com o homem, nos arredores do abrigo, quando foi abordada pelas adolescentes. Elas teriam tentado roubar sua bebida alcoólica, quando a vítima interviu. "Ele me protegeu. Eu não sabia se elas tinham uma faca ou o quê. Eu só estava com medo", disse a testemunha.

Três das acusadas já tinham passagem pela polícia, mas nenhuma se conhecia pessoalmente e vinham de partes diferentes da cidade. A causa do crime ainda é desconhecida. "Nós realmente não podemos ver qual é a (conexão) entre esses oito jovens agora. Mas nossa sensação é que provavelmente há algum tipo de componente de rede social nisso" disse Browne, segundo a emissora CBC.

