Oficial da Marinha é rebaixado após atirar com a mira ao contrário

Um comandante da Marinha dos Estados Unidos foi rebaixado de função após aparecer em uma foto publicada pela própria instituição atirando com a mira da arma ao contrário.

O oficial Cameron Yaste comandava um navio de guerra chamado USS John S. McCain, que está no Oriente Médio desde abril. A Marinha emitiu um comunicado dizendo que houve “perda de confiança em sua capacidade de comandar o destróier de mísseis guiados", mas não especificou mais detalhes.

A Marinha também afirmou que a postagem com Yaste foi posteriormente removida e que o treinamento adicional seria concluído. Ele foi temporariamente substituído pela Capitã Allison Christy, comodora adjunta do Destroyer Squadron 21, que faz parte do grupo de ataque do porta-aviões USS.

O comando da Marinha dos Estados Unidos considerou que para comandar um navio de guerra, o oficial precisa estar acima da média de seus comandados. Errar no uso de equipamentos básicos, como um fuzil-mira, é considerado inaceitável para um comandante.

