Ocupantes de jato conseguem se ejetar antes de queda nos EUA; vídeo

Nas redes sociais, imagens impressionantes mostram o momento em que dois ocupantes de um jato são ejetados, seguido pela queda e explosão da aeronave em uma área residencial. A imagem parece surreal, mas é verídica, registrada nos Estados Unidos.

A cena aconteceu durante o 25º Thunder Over Michigan, um renomado evento de aviação no país, em 13 de agosto de 2023, no Aeroporto Willow Run, um avião de caça MiG-23UB sofreu uma avaria que resultou na ejeção do piloto e do ocupante do assento traseiro. Veja!

Imagem dá impressão de manipulação

O vídeo, capturado sob um céu azul, cria a impressão de uma cena de videogame ou manipulação gráfica, mas é um registro autêntico. Surpreendentemente, os dois indivíduos ejetados do avião não sofreram ferimentos significativos. A aeronave acabou caindo sobre carros estacionados, causando uma grande coluna de fumaça e chamas, mas, felizmente, nenhum morador se feriu.

As autoridades estão conduzindo uma investigação para determinar as causas do acidente.