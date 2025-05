Coreia do Sul diz que Coreia do Norte disparou mísseis ao mar do leste do país

A Coreia do Norte lançou nesta quinta-feira diversos mísseis balísticos de curto alcance em direção ao Mar do Leste, segundo o Exército sul-coreano. A ação se soma a uma série de demonstrações militares que vêm aumentando as tensões na região. Autoridades militares da Coreia do Sul investigam se os testes têm ligação com o envio de armas norte-coreanas à Rússia na guerra da Ucrânia.

De acordo com o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, os mísseis foram disparados a partir da região da cidade portuária de Wonsan, no leste do país, entre 8h10 e 9h20 da manhã (horário local). O mais distante teria percorrido cerca de 800 quilômetros. Ainda não há confirmação sobre o número exato de mísseis lançados.

Em entrevista coletiva, o porta-voz do Estado-Maior Conjunto, Lee Sung Joon, afirmou que os disparos "possivelmente tiveram como objetivo testar o desempenho de armas que o país pretende exportar", já que a Coreia do Norte "continua enviando equipamentos militares e tropas para apoiar o esforço de guerra da Rússia contra a Ucrânia".

O Estado-Maior Conjunto sul-coreano informou ainda que autoridades de inteligência da Coreia do Sul e dos Estados Unidos detectaram com antecedência os preparativos para os lançamentos e rastrearam os mísseis após o disparo. As informações foram compartilhadas com o Japão. Em nota, o Estado-Maior classificou os disparos como um "claro ato de provocação" que ameaça a paz e a estabilidade da região.