'O acesso a um aborto seguro pode salvar vidas', diz diretor-geral da OMS

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) defendeu o direito das mulheres de realizar um aborto seguro, questionado nos Estados Unidos (EUA) por um projeto de acórdão do Supremo Tribunal. Com informações da RTP.

VEJA MAIS

A mensagem de Tedros Adhanom Ghebreyesus foi compartilhada no Twitter sem citar diretamente o projeto dos EUA:

"Restringir o acesso ao aborto não reduz o número de procedimentos. A restrição leva mulheres e jovens a recorrerem a procedimentos perigosos".

Tedros Adhanom ressaltou que "as mulheres devem sempre ter o direito de escolha quando se trata dos seus corpos e da sua saúde". "O acesso a um aborto seguro pode salvar vidas", acrescentou.

De acordo com os dados da OMS, os abortos realizados de forma insegura causam cerca de 39 mil mortes por ano em todo o mundo e resultam em complicações e internações de mulheres. Para o organização, as restrições ao acesso do aborto não reduzem o número de procedimentos.

Segundo a ONU, países com restrições mais severas, apenas um em cada quatro abortos é seguro, em comparação com quase nove em dez países onde o procedimento é legalizado.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)