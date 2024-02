‘Nunca diga seu nome para uma IA’, dizem especialistas; saiba o porquê

Além da recomendação amplamente conhecida de que dados sensíveis, como informações bancárias, não devem ser compartilhados em conversas com softwares de inteligência artificial (IA), como o ChatGPT, também não se deve fornecer informações pessoais (nome, endereço ou telefone) a essas plataformas. É o que alerta o especialista Stan Kaminsky, da empresa de segurança Kaspersky.

De acordo com os termos de uso do ChatGPT, as informações compartilhadas em uma conversa com a ferramenta não são públicas. Por outro lado, não há garantias de que elas sejam confidenciais. A OpenAI, empresa criadora desse chatbot, armazena dados que podem ajudar a corrigir problemas técnicos ou violações de serviço, por exemplo. O conteúdo das conversas também pode ser revisado por seres humanos, que estejam desenvolvendo novas versões da ferramenta ou criando outros tipos de softwares de IA.

É possível ainda que um bug ou um ataque hacker provoque o vazamento de informações do ChatGPT. No final de janeiro, o site estadunidense Ars Technica acusou o chatbot da OpenAI de expor conversas privadas de usuários. A empresa se manifestou dizendo que não houve vazamento, mas sim um roubo de contas.

Os especialistas em segurança digital também recomendam não anexar documentos em conversas com IA. Durante o carregamento das páginas, informações confidenciais, como dados de uma empresa, folhas de pagamento de colaboradores ou data de lançamento de determinado produto podem ser fornecidas. A orientação é trocar dados específicos ou substituí-los por asteriscos, caso seja necessário usar um chatbot para este tipo de tarefa.

Os esclarecimentos acima foram reunidos pelo site TechTudo, com informações de The Sun e Expat Guide Turkey.