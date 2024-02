Google investe 25 milhões de euros em programa de capacitação em IA na Europa

O Google anunciou um programa de capacitação na Europa, voltado para empresas sociais e organizações sem fins lucrativos, com o objetivo de fornecer habilidades em inteligência artificial (IA) para aqueles que não têm acesso às novas tecnologias. Como parte dessa iniciativa, a gigante da tecnologia investirá € 25 milhões (aproximadamente R$133 milhões) em formação e treinamento de competências em IA, com foco especial em comunidades vulneráveis e desfavorecidas.

Segundo a empresa, € 10 milhões serão destinados à capacitação de trabalhadores para que possam se manter atualizados diante da evolução tecnológica.

VEJA MAIS

No lançamento do programa, o Google convida "empresas sociais e organizações sem fins lucrativos que possam ajudar a alcançar as pessoas com maior probabilidade de se beneficiarem dessa formação". As organizações selecionadas receberão treinamento em IA adaptado à língua local e à cultura da comunidade em que atuam. Além disso, o programa oferecerá subsídios financeiros para superar barreiras à aprendizagem, como cuidados infantis ou compensação salarial.

"A IA tem um potencial enorme para transformar o mundo para melhor. No entanto, pesquisas mostram que seus benefícios podem agravar desigualdades existentes, especialmente em termos de segurança econômica e emprego. Este novo programa ajudará pessoas em toda a Europa a desenvolverem conhecimentos, habilidades e confiança em IA, garantindo que ninguém seja deixado para trás", afirmou Adrian Brown, diretor executivo do Centro de Impacto Público, em comunicado do Google.