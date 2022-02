Novo ataque russo provoca incêndio em refinaria próximo de Kiev

Duas grandes explosões atingiram Kiev pouco antes da 1h de domingo (27/2), no horário local — 20h de sábado (26/2) no horário de Brasília —, relatam correspondentes do The New York Times e da CNN Internacional que estão na Ucrânia. O vice-ministro do Interior ucraniano havia alertado anteriormente sobre um ataque aéreo iminente. As informações são do Correio Braziliense.

Segundo as publicações, o primeiro míssil foi em Vasylkiv, a cerca de 30 km da capital. A localidade tem um grande aeródromo militar e vários tanques de combustível. Apesar da distância, jornalistas que estão no centro de Kiev conseguem ver o clarão do incêndio na refinaria.

Há suspeita de que o aeroporto militar e vários tanques de petróleo possam ter sido atingidos. Segundo autoridades ucranianas, a área foi palco de intensos combates na noite de sexta-feira (25/2). A segunda explosão parece ter sido na parte sudoeste da cidade, na direção do segundo maior aeroporto de Kiev.

De acordo com testemunhas, o clarão durou cerca de cinco minutos e pode ser visto de vários pontos da cidade. Mais de 150.000 refugiados fugiram da Ucrânia nesta semana, de acordo com as Nações Unidas.

A fronteira polonesa é um dos principais destinos, mas ainda há dificuldade para chegar até ela. Em outros relatos, famílias inteiras ficaram nos subsolos para se proteger dos ataques de mísseis ao longo da manhã de sábado.

