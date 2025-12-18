Novo ataque dos EUA contra embarcação no Pacífico deixa quatro mortos
Ao menos quatro pessoas morreram em um novo ataque do exército dos Estados Unidos contra barcos no Pacífico Oriental, informou a força na noite desta quarta-feira,17.
Em nota publicada no X, o Comando Sul (Southcom) cita que "informações da inteligência" confirmaram que a embarcação estava transitando por uma "rota conhecida de narcotráfico" no Pacífico Oriental e estava envolvida em operações de tráfico de drogas.
O vídeo do momento do ataque mostra a embarcação sendo atingida enquanto navegava em alta velocidade. Momentos depois, o barco para enquanto é consumido pelas chamas. As vítimas fatais são quatro homens; nenhum militar dos EUA ficou ferido durante a operação, informou o Southcom.
Desde o início da campanha antidrogas, em 2 de setembro, os EUA já bombardearam mais de 25 embarcações, deixando um saldo de pelo menos 99 mortos.
