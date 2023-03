Nove militares morrem após dois helicópteros baterem no ar durante treinamento nos EUA

Dois helicópteros militares dos Estados Unidos bateram no ar durante uma missão de treinamento de rotina, no Kentucky. Nove pessoas morreram no acidente, que ocorreu por volta das 22h (23h no horário de Brasília), próximo de Fort Campbell. Todos os mortos estavam nos helicópteros, que são do modelo Black Halk HH-60, usado para apoio de operações especiais, segundo um porta-voz do Exército dos EUA.

As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas. De acordo com informações do Exército americano, o modelo HH-60 é uma variante do helicóptero Black Hawk, projetado para fornecer suporte para várias operações militares, incluindo ataques aéreos e emergências médicas.