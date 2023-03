Farmacêutica é condenada a pagar R$ 1,2 milhão a filhos de Boechat por acidente de helicóptero

A empresa Libbs Farmacêutica foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar uma indenização de R$ 1,2 milhão a Paula e Rafael Boechat, filhos do jornalista Ricardo Boechat, que faleceu em um acidente de helicóptero em 2019. Os filhos alegaram que a falta de segurança no transporte do jornalista foi o motivo da ação por danos morais.

A Libbs afirmou que não era responsável pelo transporte de Boechat, e sim a Zum Brasil, que organizou o evento. Mas para o juiz Dimitrios Zarvos Varellis, a Libbs Farmacêutica “tinha totais condições de acompanhar mais de perto o processo de contratação da transportadora”. A empresa responsável pelo helicóptero não tinha o certificado da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para o transporte de passageiros.

De acordo com a Aeronáutica, o acidente que vitimou Boechat e o comandante Ronaldo Quattrucci, foi causado pela falta de manutenção, resultando na falha do motor por falta de lubrificação das peças.