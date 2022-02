Nove aeronaves chinesas são avistadas em zona de defesa aérea de Taiwan

A Foça Aérea de Taiwan identificou que nove aeronaves chinesas entraram, nesta quinta-feira (24), na zona de defesa aérea do país. Desse total, foram avistados oito caças chineses modelo ‘J-16’ e um avião de reconhecimento, o ‘Y-8’. As informações foram repassadas pelo Ministério da Defesa de Taiwan.

As aeronaves foram avistadas no mesmo dia em que a Rússia atacou a Ucrânia. A crise vem sendo observada de perto em Taipei. Os aviões sobrevoaram uma área a nordeste das Ilhas Pratas, controladas por Taiwan, no extremo superior do Mar da China Meridional. Como medida preventiva, caças taiwaneses foram enviados para alertar as aeronaves chinesas e mísseis de defesa aérea foram implantados para monitorar as atividades.

VEJA MAIS





Essas missões da força aérea chinesa acontece há, ao menos, dois anos. O governo de Taiwan tem reclamado das atividades, mesmo que as aeronaves não se aproximem do estado independente.





Taiwan também tem olhado com cuidado a crise na Ucrânia. O maior receio é que a China possa fazer algum movimento.