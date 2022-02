Imagens mostram Caça F-35 caindo em porta-aviões americano no Mar da China; vídeo

Imagens postadas nas redes sociais no último fim de semana mostram o caça F-35, que caiu em um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos no mês passado, explodindo em chamas ao atingir o convés do enorme navio de guerra. As informações são da CNN Brasil. O F-35C, o mais novo caça da frota da Marinha, é visto em um monitor de vídeo de dentro do USS Carl Vinson, que estava em operações no Mar do Sul da China quando o acidente ocorreu em 24 de janeiro. Assista ao vídeo:

O vídeo mostra dois ângulos do incidente de câmeras separadas e ambos mostram o jato se aproximando do porta-aviões. Em uma visão de close-up, o avião atinge o convés, explode em chamas e depois gira na frente da câmera em full frame. Já o segundo ângulo captura o caça em chamas, enquanto ele desliza ao longo do convés e cai na água.

À medida que o caça de US$ 100 milhões se aproxima do navio, a tripulação grita para o piloto abortar a tentativa de pouso e acelerar e voar para tentar novamente. Mas o aviso chega tarde demais para evitar o acidente.

“Isso é muito, muito assustador”, disse Peter Layton, ex-oficial da Força Aérea Real Australiana. Layton observou que o F-35 parecia ter problemas de controle em sua aproximação ao porta-aviões.

“Enquanto a aeronave está descendo, os flaps estão trabalhando horas extras para frente e para trás. Parece que o piloto perdeu o controle e está sofrendo oscilações”, disse ele.

Entenda o acidente

Peter disse que o jato parece não estar usando o sistema de pouso automático, controles digitais que ajudam a limitar o número de vezes que o piloto deve fazer correções para colocar o avião com segurança no convés. “É um software realmente inteligente que conecta os controles de voo e os aceleradores e também dá ao piloto a opção de monitorar o sistema e ajustar”, disse.

A Marinha dos EUA confirmou a autenticidade do vídeo à CNN, mas ainda não divulgou a causa do acidente. “Estamos cientes de que houve uma liberação não autorizada de imagens de vídeo das câmeras do convés de voo a bordo do USS Carl Vinson (CVN 70) do acidente do F-35C Lightning II que ocorreu em 24 de janeiro, no Mar do Sul da China. Há uma investigação em curso sobre o acidente e a liberação não autorizada das imagens de vídeo a bordo”, disse o comandante. Zach Harrell, porta-voz do Comandante da Força Aérea Naval, em um e-mail.

Este vídeo é o segundo vazamento não autorizado da queda. Menos de uma semana após o acidente, surgiu um vídeo do avião em aproximação. Sete pessoas ficaram feridas no acidente, incluindo o piloto, que ejetou do avião, e outras seis a bordo do porta-aviões. O final do vídeo mostra a tripulação respondendo ao incidente em segundos, pulverizando o convés do porta-aviões com espuma para evitar mais danos.

Logo após o acidente, oficiais da Marinha definiram os danos ao Carl Vinson como superficiais e disseram que retomou rapidamente as operações normais. Eles também disseram que os esforços começaram a levantar os destroços do caça do fundo do mar.

Resgate será complexo, avaliam analistas

Analistas disseram que resgatar a aeronave provavelmente será uma operação complexa e que deve ser monitorada pela China, que reivindica quase todo a região como seu território.

O F-35C contém algumas das tecnologias mais avançadas da Marinha, e os analistas disseram que Washington gostaria de mantê-lo fora das mãos de Pequim.

No entanto, o Ministério das Relações Exteriores da China disse estar ciente de que um caça da Marinha dos EUA caiu no local, mas “não tinha interesse em seu avião”.

“Aconselhamos [os EUA] a contribuir mais para a paz e a estabilidade regionais, em vez de exercer força a cada curva [no Mar do Sul da China]”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian.