Turbina do avião de Bruno, da dupla com Marrone, estoura e faz pouso não programado

Bruno, que faz dupla com Marrone, viveu momentos de tensão na noite desta quinta-feira, 20, em Sorocaba, no interior de São Paulo. O cantor estava no seu avião particular, que precisou fazer um pouso não programado, de acordo com a revista Quem.

A assessoria do artista informou que o jatinho ia rumo a Uberlândia, em Minas Gerais, e precisou voltar para checar um "aviso luminoso". Segundo comunicado, estão todos bem e já em casa.

Além de Bruno, estavam no jatinho a sua mulher, Marianne Rabelo, o filho, Enzo, de 13 anos, e um amigo da família. "A gente estava indo de São Paulo para Uberlândia, e estourou uma turbina. Mas a gente pousou em Sorocaba e, graças a Deus, está tudo bem. Foi difícil", declarou o filho do casal.

A assessoria do cantor ainda disse que "estão todos bem". Já em um comunicado enviado pela equipe de Bruno, o piloto da aeronave explicou que foi um procedimento comum e que não houve declaração de emergência em nenhum momento. Segundo ele, o procedimento de pouso alternativo foi adotado por precaução para checagem do avião.

"Por precaução, às 21h10, a aeronave particular precisou retornar para checar um aviso luminoso. O procedimento foi executado normalmente e em completa segurança. Este é um procedimento comum, previsto, e foi adotado visando a completa segurança de todos", relatou o piloto.