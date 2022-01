Contra a vacina, atriz Elizângela é internada no CTI com sequelas respiratórias da covid-19

Em estado grave e estável, a atriz Elizangela, de 67 anos, está no CTI (Centro de Terapia Intensiva), no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, na Baixada Fluminense, de acordo com o G1. Ela foi internada na quinta-feira (20). A artista está com sequelas respiratórias da Covid.

VEJA MAIS

Vale lembrar, que Elizângela não tomou nem uma dose da vacina destinada ao novo coronavírus. A sua assessoria chegou a informar que ela é "bem rebelde" e se mostrou radicalmente contra a vacinação.

A Prefeitura de Guapimirim divulgou que Elizângela chegou passando muito mal ao local e quase teve que ser intubada. Na semana passada ele chegou a ir ao hospital após se sentir mal. Na ocasião, ela foi atendida, medicada e teve alta.

Os testes recentes apontaram que a atriz não tem mais o vírus da Covid.