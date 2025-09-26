Capa Jornal Amazônia
Nova Zelândia não reconhecerá o Estado da Palestina neste momento, anuncia ministro na ONU

Estadão Conteúdo

A Nova Zelândia não reconhecerá o Estado da Palestina neste momento, afirmou o ministro das Relações Exteriores do país, Winston Peters, nesta sexta-feira. O anúncio aconteceu na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, de acordo com comunicado publicado nesta sexta-feira.

"Estamos preocupados que o foco no reconhecimento, nas circunstâncias atuais, possa complicar os esforços para garantir um cessar-fogo, empurrando Israel e o Hamas para posições ainda mais intransigentes", justificou o representante. "Como todos os outros governos da Nova Zelândia nos últimos 80 anos, defendemos a posição de que reconheceremos um Estado palestino quando chegar a hora certa", acrescentou.

Segundo Peters, a Nova Zelândia continua denunciando todas as ações tomadas por Israel e pelo Hamas que prolongam o conflito no Oriente Médio. Para ele, o que é necessário agora "é diálogo, diplomacia e liderança - não mais conflitos e extremismo".

