Nos EUA, suspeito do tiroteio em universidade e de assassinato de professor é encontrado morto

Estadão Conteúdo

O suspeito na investigação do ataque a tiros do último sábado, 13, na Universidade Brown, que deixou dois alunos mortos e outros nove feridos, foi encontrado morto em um depósito em New Hampshire, informou a polícia dos EUA nesta quinta-feira, 18. Autoridades afirmam que ele tenha cometeu suicídio.

Claudio Neves Valente, de 48 anos, era natural de Portugal e ex-aluno da instituição, onde cursou uma pós-graduação no início dos anos 2000.

Investigadores acreditam que ele seja responsável tanto pelo tiroteio na Brown quanto pelo assassinato de um professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) que foi morto a tiros em sua casa em Brookline na segunda-feira.

Conexão com assassinato de professor do MIT

A investigação sobre o tiroteio em massa na Universidade Brown já havia mudado nesta quinta, quando as autoridades afirmaram estar investigando uma possível conexão entre o tiroteio e um ataque ocorrido dois dias depois, perto de Boston, que matou um professor português do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês).

As autoridades ainda não divulgaram muitas informações sobre quais seriam as possíveis ligações entre os crimes. Três pessoas familiarizadas com o assunto, que não estavam autorizadas a discutir uma investigação em andamento e falaram sob condição de anonimato, confirmaram a mudança na investigação. Duas dessas pessoas disseram que os investigadores identificaram uma pessoa de interesse no tiroteio e estavam procurando ativamente por ela. O FBI havia afirmado anteriormente que não sabia de nenhuma ligação entre os dois casos.

Quem eram as vítimas dos ataques?

Os dois estudantes que foram mortos em Brown e os outros nove feridos estavam estudando para uma prova final em uma sala de aula, no primeiro andar de uma ala mais antiga do prédio de engenharia, quando o atirador entrou e abriu fogo.

Os mortos foram Ella Cook, de 19 anos, estudante do segundo ano, e Mukhammad Aziz Umurzokov, de 18 anos, calouro. Ella, cujo funeral será na segunda-feira, 22, era ativa em sua igreja no Alabama e atuava como vice-presidente do grupo de Republicanos da Universidade Brown. A família de Umurzokov imigrou para os EUA do Uzbequistão quando ele era criança, e ele aspirava ser médico.

Quanto aos feridos, seis estavam em condição estável nesta quinta-feira, disseram as autoridades. Os outros três receberam alta.

Já o professor do MIT, Nuno F. G. Loureiro, de 47 anos, era casado e ingressou na universidade em 2016. Ele foi nomeado em 2024 para liderar o Centro de Ciência do Plasma e Fusão da instituição, onde trabalhava para promover tecnologias de energia limpa e outras pesquisas. O centro, um dos maiores laboratórios do MIT, tinha mais de 250 pessoas trabalhando em sete prédios quando ele assumiu o comando. O professor, nativo de Portugal, lecionava física e ciência e engenharia nuclear. (Com agências internacionais).

