Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

EUA abordam petroleiro Aquila II no Oceano Índico após perseguição desde o Caribe, diz Hegseth

Estadão Conteúdo

Forças militares dos Estados Unidos abordaram sem incidentes o petroleiro Aquila II no Oceano Índico após persegui-lo desde o Caribe, disse nesta segunda-feira (9) o secretário de Guerra, Pete Hegseth, em uma postagem no X. A ação incluiu o exercício do direito de visita, interdição marítima e abordagem da embarcação, acrescentou o chefe do Pentágono.

Segundo Hegseth, "ele fugiu, e nós o seguimos" - ou seja, o navio tentou escapar e foi seguido pelas forças americanas, mas não houve confronto durante a operação.

A abordagem ocorre em meio ao que Washington chama de bloqueio a navios sancionados que viajam de ou para a Venezuela, parte de uma campanha mais ampla contra o regime de Nicolás Maduro e o comércio de petróleo sancionado pelo governo americano. A publicação não informa em que país o Aquila II está registrado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/VENEZUELA/INTERVENÇÃO

petroleiro

perseguição
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

EUA abordam petroleiro Aquila II no Oceano Índico após perseguição desde o Caribe, diz Hegseth

09.02.26 12h22

EUA: DoJ divulga arquivos que apontam contato e investimento de Lutnick com Epstein após 2008

09.02.26 10h32

MUNDO

Caso Epstein: William e Kate Middleton dizem estar 'profundamente preocupados' com revelações

Os membros mais populares da família real britânica disseram estar consternados com o conteúdo de mais de 3 milhões de páginas de documentos

09.02.26 10h24

Governo Starmer encara crise após saída de chefe de comunicações sob revelações do caso Epstein

09.02.26 10h07

MAIS LIDAS EM MUNDO

CASO EPSTEIN

'Norte do Brasil tem as mulheres mais feias do mundo', diz e-mail atribuído a Jeffrey Epstein

Mensagem aparece em documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA no âmbito do caso que investiga crimes de exploração sexual

06.02.26 11h24

MUNDO

O que é o Caso Epstein? Entenda os escândalos envolvendo Jeffrey Epstein e relação com Donald Trump

Acusado por crimes sexuais, o magnata cometeu suicídio em 2019 enquanto aguardava o julgamento

20.12.25 16h37

MUNDO

Criança de 8 anos é hospitalizada por overdose após usar caneta emagrecedora da mãe

Segundo os médicos, a dose ingerida foi extremamente alta para o organismo de uma criança

04.02.26 9h15

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda