EUA abordam petroleiro Aquila II no Oceano Índico após perseguição desde o Caribe, diz Hegseth

Forças militares dos Estados Unidos abordaram sem incidentes o petroleiro Aquila II no Oceano Índico após persegui-lo desde o Caribe, disse nesta segunda-feira (9) o secretário de Guerra, Pete Hegseth, em uma postagem no X. A ação incluiu o exercício do direito de visita, interdição marítima e abordagem da embarcação, acrescentou o chefe do Pentágono.

Segundo Hegseth, "ele fugiu, e nós o seguimos" - ou seja, o navio tentou escapar e foi seguido pelas forças americanas, mas não houve confronto durante a operação.

A abordagem ocorre em meio ao que Washington chama de bloqueio a navios sancionados que viajam de ou para a Venezuela, parte de uma campanha mais ampla contra o regime de Nicolás Maduro e o comércio de petróleo sancionado pelo governo americano. A publicação não informa em que país o Aquila II está registrado.