Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Nos EUA, maioria acha que Trump não explicou objetivos da guerra com Irã

A guerra provocou um aumento de aproximadamente 50% nos preços da gasolina em todo o país, já que o Irã fechou um quinto do comércio global de petróleo

Estadão Conteúdo

Dois em cada três americanos acham que o presidente dos EUA, Donald Trump, não explicou claramente o motivo que levou o país à guerra com o Irã, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos concluída nesta segunda-feira, 11, que também mostrou que sua taxa de aprovação subiu ante a pesquisa anterior - a qual relevou o nível mais baixo de seu mandato.

A pesquisa de quatro dias mostrou preocupações profundas sobre o aumento dos preços da gasolina e também sugeriu que muitos eleitores estão culpando os aliados republicanos de Trump, que defenderão suas maiorias no Congresso durante as eleições de meio de mandato em novembro.

Mais de dois meses após o início do conflito, cerca de 66% dos entrevistados - incluindo um em cada três republicanos e quase todos os democratas - disseram que Trump não "explicou claramente os objetivos do envolvimento militar dos EUA no Irã". A guerra provocou um aumento de aproximadamente 50% nos preços da gasolina em todo o país, já que o Irã fechou um quinto do comércio global de petróleo.

A pesquisa Reuters/Ipsos mostrou ainda a taxa de aprovação do presidente em 36%, ante a pesquisa anterior de aprovação de 34%, que foi o nível mais baixo do atual mandato de Trump. Ele começou seu mandato em janeiro de 2025 com 47% de aprovação após vencer a eleição presidencial com promessas de reduzir os custos para os americanos. Agora, quatro em cada cinco americanos dizem que esperam que os preços da gasolina aumentem ainda mais, segundo a pesquisa.

A última pesquisa Reuters/Ipsos foi conduzida online e reuniu respostas de 1.254 adultos nos EUA. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais em qualquer direção, com base no número de pessoas pesquisadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/PESQUISA/REUTERS/IPSOS/TRUMP/GUERRA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

declaraçã

Líder interina rejeita ideia de Trump de anexar Venezuela: "jamais seria considerado"

Delcy descartou qualquer possibilidade de aproximação desse tipo com Washington

11.05.26 20h11

CANDIDATURA

Lula reafirma apoio à candidatura de Michelle Bachelet à ONU após reunião no Planalto

Bachelet se reuniu com Lula no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 11

11.05.26 19h47

reações

Nos EUA, maioria acha que Trump não explicou objetivos da guerra com Irã

A guerra provocou um aumento de aproximadamente 50% nos preços da gasolina em todo o país, já que o Irã fechou um quinto do comércio global de petróleo

11.05.26 18h32

TIROTEIO

Jovem morre e outros dois ficam feridos em tiroteio durante festa de formatura; entenda o caso

Um vizinho da região disse ter ouvido entre 25 e 30 tiros e dezenas de adolescentes correndo pelo quintal

11.05.26 18h13

MAIS LIDAS EM MUNDO

ATIVISTA PRESO

Brasileiro preso em Israel relata ameaças e pode pegar pena de 100 anos

Ativista Thiago Ávila detido após interceptação de flotilha com destino a Gaza relata ameaças, isolamento e interrogatórios prolongados

04.05.26 21h38

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

SURPRESA

Mãe revela que descobriu o quinto bebê no momento do parto; conheça a história dos quíntuplos

A mãe disse que enfrentou uma depressão enquanto tentava engravidar há 12 anos

08.05.26 18h40

WASHINGTON

Pentágono publica documentos secretos sobre OVNIs

Um relatório de inteligência da Força Aérea de novembro de 1948, classificado como "sigilo máximo", inclui informações sobre avistamentos de "aeronaves não identificadas" e de "pratos voadores"

08.05.26 14h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda