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Jovem morre e outros dois ficam feridos em tiroteio durante festa de formatura; entenda o caso

Um vizinho da região disse ter ouvido entre 25 e 30 tiros e dezenas de adolescentes correndo pelo quintal

Victoria Rodrigues
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Por enquanto, não há informações sobre o estado de saúde dos outros dois adolescentes formados. (Foto: Freepik)

Um adolescente morreu após um tiroteio ocorrido durante uma festa pós-baile de formatura, por volta das 23h da noite deste sábado (9), no Condado de Porter, que fica localizado no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Além da morte do adolescente, uma jovem de 18 anos e outro estudante também ficaram feridos no incidente, e, até o momento, os nomes das vítimas ainda não foram divulgados pelas autoridades.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Porter (PCSO), os jovens participavam de uma festa após terem conquistado a conclusão do Ensino Médio em um colégio da região. Passados alguns minutos do início da comemoração, os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de perturbação da ordem pública no local, mas, quando chegaram para tentar resolver o caso, já era tarde demais.

Na festa, os policiais encontraram um adolescente do sexo masculino que havia morrido após ser baleado e os outros dois adolescentes que também estavam com ferimentos pelo corpo. Por meio de uma nota oficial, o distrito escolar de Michigan declarou estar ciente do “trágico incidente” e informou que, devido ao evento traumático que ocorreu com os estudantes, oferecerá apoio psicológico a alunos e funcionários do colégio.

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Relato dos vizinhos

Segundo o relato de Adam Oszuscik à WGNTV, ele revelou ter ouvido de 25 a 30 tiros e, ao sair de sua casa para checar o que era, avistou vários veículos deixando o lugar e adolescentes correndo pelo quintal. Outra testemunha também viu os jovens dispersos fora da residência. “Eles estavam correndo em direção ao número 20. Em direção ao número 12. Eles correram para trás da minha casa”, contou Michael Schnell.

Além disso, a casa onde ocorreu o incidente costuma ser alugada por meio do Airbnb e, neste dia, um grupo de adolescentes estava hospedado no imóvel e alguns moradores afirmaram ter visto alguém abrir fogo contra a residência. Agora, a polícia acredita na hipótese de um incidente isolado, porém ainda não divulgou detalhes sobre a razão do crime e nem prendeu nenhum suspeito de ter cometido o homicídio.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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