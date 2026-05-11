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Zelenski diz que EUA continuam comprometidos com paz na Ucrânia e que prepara acordo com Canadá

Segundo ele, os preparativos para o acordo de drones com o Canadá representam uma expansão muito significativa da cooperação em segurança

Estadão Conteúdo
fonte

Zelenski, presidente da Ucrânia (Instagram @zelenskyy_official)

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, disse nesta segunda-feira, 11, que os EUA continuam engajados no processo diplomático, acrescentando que mais de 20 países já estão trabalhando com a Ucrânia em vários níveis para concluir acordos de drones e que mais estão por vir.

"Fica claro que a guerra no Irã está agora atraindo a maior atenção da América e do presidente dos EUA, mas há uma prioridade ali, assim como o apoio do povo americano: pôr fim também a esta guerra na Europa", escreveu Zelenski na rede X.

Segundo ele, os preparativos para o acordo de drones com o Canadá representam uma expansão muito significativa da cooperação em segurança. "Tanto na via americana quanto na Europa, estamos fazendo o nosso melhor para que possamos produzir mísseis antibalísticos suficientes aqui na Ucrânia ou conjuntamente com parceiros. Essa é a nossa tarefa constante - mísseis adicionais para defesa aérea", acrescentou.

No domingo, a Rússia e a Ucrânia trocaram acusações de violação do cessar-fogo mediado pelos EUA, com ambos os lados alegando ter sofrido baixas em ataques com drones e artilharia desde que a trégua entrou em vigor na manhã de sábado.

Em paralelo, o ex-chefe de gabinete de Zelenski foi acusado de lavagem de dinheiro como parte de uma ampla investigação de corrupção, de acordo com o Escritório do Procurador Especializado em Anticorrupção (SAPO).

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