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Líder interina rejeita ideia de Trump de anexar Venezuela: "jamais seria considerado"

Delcy descartou qualquer possibilidade de aproximação desse tipo com Washington

Estadão Conteúdo

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou nesta segunda-feira, 11, que Caracas jamais cogitou se tornar o 51º estado dos Estados Unidos, rebatendo declarações recentes do presidente norte-americano, Donald Trump.

Questionada por uma jornalista da emissora estatal venezuelana Telesur sobre a sugestão de Trump, Delcy descartou qualquer possibilidade de aproximação desse tipo com Washington.

"Isso jamais seria considerado porque, se há algo que une os venezuelanos, é o amor pelo nosso processo de independência", afirmou. "Continuaremos defendendo nossa integridade, soberania e independência. Nossa história é marcada por homens e mulheres que deram suas vidas para que fôssemos um país livre, e não uma colônia", declarou.

A declaração foi feita após uma audiência na Corte Internacional de Justiça (CIJ), principal tribunal da ONU, que analisa a disputa territorial entre Venezuela e Guiana pela região de Essequibo, área rica em petróleo cuja tensão aumentou após descobertas da ExxonMobil em 2015.

Falando à Fox News nesta segunda, Trump afirmou que está "considerando seriamente tornar a Venezuela o 51º estado dos Estados Unidos", segundo publicação nas redes sociais do coapresentador da emissora, John Roberts. Trump já havia feito comentários semelhantes anteriormente sobre o Canadá.

Mais tarde, a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, evitou comentar diretamente os planos do presidente durante entrevista ao próprio Roberts na Fox News. Kelly afirmou que Trump é "famoso por nunca aceitar o status quo" e elogiou Delcy Rodríguez por "trabalhar de forma incrivelmente cooperativa" com os Estados Unidos.

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EUA/VENEZUELA/TRUMP/AMEAÇA/DELCY RODRÍGUEZ/RESPOSTA
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